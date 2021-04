Brasil registra 82 mil casos e 3.808 mortes por Covid-19 em 24 horas

Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim realizada às 18h desta terça-feira, 13

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/01/2021 Brasil é o segundo país com mais mortes e o terceiro com mais casos



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 82.186 casos e 3.808 mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) aumentou para 13.599.994, devendo bater a marca de 13,6 milhões amanhã. O número de vítimas fatais, por sua vez, foi para 358.425. A média móvel de casos diários apresentou uma pequena queda, indo para 71.345, assim como a média de mortes pela doença, que caiu para 3.068. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim realizada às 18h desta terça-feira, 13. Com as informações, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos, atrás dos Estados Unidos (31,3 milhões) e da Índia (13,6 milhões), e o segundo com mais mortes pela Covid-19, sendo superado apenas pelos EUA, com 563 mil óbitos. São Paulo é o Estado mais atingido pela pandemia em números absolutos, com 2.667.241 casos e 84.380 mortos pela doença.