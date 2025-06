Brasil apoia declaração internacional pelos direitos LGBTQIA+

Comunicado foi assinado por representantes de 15 nações, entre elas Colômbia, Austrália, Bélgica, Canadá e Portugal

O Brasil se uniu à declaração conjunta proposta pela Espanha, que defende os direitos da comunidade LGBTQIA+. Este comunicado foi assinado por representantes de 15 nações, entre elas Colômbia, Austrália, Bélgica, Canadá e Portugal. A iniciativa foi lançada em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A declaração enfatiza a importância dos direitos humanos e a igualdade legal para as pessoas LGBTQIA+. Além disso, condena práticas de discriminação e a criminalização com base na orientação sexual e na identidade de gênero. O documento reflete um compromisso global em prol da dignidade e do respeito a todos os indivíduos.

O governo brasileiro ressaltou que a adesão a essa declaração é um sinal claro do empenho do país em promover a igualdade e combater a discriminação. Essa ação é vista como um passo importante na luta pelos direitos civis e pela inclusão social da comunidade LGBTQIA+ no Brasil. A participação do Brasil nesse movimento internacional reforça a necessidade de um ambiente mais acolhedor e respeitoso para todos, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero.

