Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo homenageia idosos da comunidade; veja atrações e mudanças no trânsito

A 29ª edição do evento, tradicionalmente realizado na Avenida Paulista, contará com 17 trios elétricos e shows de artistas como Pedro Sampaio, Pepita e Banda Uó; início está marcado para as 10h

Rovena Rosa/Agência Brasil Devido às obras na Avenida Paulista, o trajeto dos trios será no lado ímpar da avenida



A 29ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo acontece neste domingo, 22 de junho, a partir das 10h, na Avenida Paulista. Com o tema “Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro”, o evento busca jogar luz sobre os desafios enfrentados pela população LGBTQIAPN+ idosa, como etarismo, solidão, dificuldades de acesso à saúde e a necessidade de “voltar ao armário”. A Parada de 2025, de acordo com os organizadores, é também um tributo àqueles que romperam barreiras e abriram caminhos para as gerações futuras. Os participantes são convidados a levar leques, que se tornaram um símbolo de resistência e protesto na comunidade.

Organizada pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), esta edição contará com 17 trios elétricos, com shows de artistas renomados como Pedro Sampaio, Pepita e Banda Uó. Além disso, DJs das festas V de Viadão, Tersapata, Desculpa Qualquer Coisa e do bloco Minhoqueens também animarão o público. Entre os destaques da programação estão:

Trio Memória e Resistência: com Silvetty Montilla e Helena Black.

Trio Sephora: com Pedro Sampaio e participações especiais de Thaysa Lopes e Victor Telles.

L´Oréal Groupe: com Pepita e Banda Uó, apresentação de Organzza & Ravena Creole e DJs.

Trio Amstel: com apresentação de Antara GOLD, DJs Renata Corr, Lily Scott e Minhoqueens.

Devido às obras na Avenida Paulista, o trajeto dos trios será no lado ímpar da avenida. O público deve acessar o evento pelas ruas Haddock Lobo e Bela Cintra. A segurança será reforçada por cerca de 1.500 policiais e 187 viaturas. Equipes especializadas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa também atuarão para combater crimes de ódio.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) implementou interdições e bloqueios em diversas ruas da região desde a madrugada de sábado (21), impactando o fluxo de veículos e o transporte público. É recomendado verificar as alterações nas linhas de ônibus e as ruas bloqueadas antes de se deslocar.

A Secretaria Municipal da Saúde terá uma tenda de atendimento em frente ao Parque Prefeito Mário Covas, a partir das 11h. Serão distribuídos preservativos, gel lubrificante e autotestes de HIV. Também será possível realizar testagem rápida para HIV e sífilis, com início do tratamento no local em caso de resultado positivo, além de receber orientação e acesso às profilaxias pré e pós-exposição ao HIV (PrEP e PEP).

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) não vai ao evento, pois está em viagem oficial à Itália. Ele afirmou que a prefeitura apoia integralmente o evento e que secretários municipais e o vice-prefeito Orlando Morando estarão presentes. Já o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) confirmou sua presença. A Prefeitura de São Paulo informou que investiu cerca de R$ 6 milhões na Parada, com uma expectativa de retorno econômico para a cidade de mais de R$ 90 milhões.

*Reportagem produzida com auxílio de IA