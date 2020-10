Brasil: Com mais 729 mortes, país ultrapassa a marca de 148 mil óbitos por Covid-19

Nas últimas 24 horas registradas 729 mortes e 27.750 casos da doença

Mateus Dantas/Estadão Conteúdo Covid-19 já matou mais de 148 mil brasileiros



O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no Brasil nesta quinta-feira, 8. Nas últimas 24 horas registradas 729 mortes e 27.750 casos da doença; totalizando assim 148.957 óbitos e 5.028.444 casos confirmados do novo coronavírus. A pasta ainda investiga outras 2.346 mortes que podem ter sido causadas pelo vírus Sars-CoV-2. Do número total de contaminados, 4.414.564 pessoas já se recuperaram, o que representa 87,7% das notificações. Outras 464.923 seguem me acompanhamento médico. Único estado a chegar ao número de 1 milhão de casos confirmados, São Paulo segue como o primeiro no ranking de contaminados com 1.022.404 casos e 36.884 mortes. A Bahia vem em seguida com 321.798 casos e 7.049 óbitos, números parecidos com Minas Gerais que já contabilizou 315.041 contaminações e 7.897 mortes.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o mundo superou a marca de 36 milhões de casos de infecção da doença ao registrar ao longo de ontem mais 273.342, em dia de notificação de 4.431 mortes por Covid-19. Com isso, o total de resultados positivos em teste para o patógeno, contabilizados desde o início da pandemia, até às 11h24 (de Brasília) de hoje, é de 36.002.827. Já a quantidade de óbitos no último levantamento feita pela agência alcançou a marca de 1.049.81. Os dados preliminares referentes a essa quinta-feira, no entanto, indicam que o planeta quebrará o recorde de casos em um mesmo dia. No início da tarde, o painel online da OMS indicava 338.779 infecções. A maior quantidade era da última sexta-feira, com 330.340.