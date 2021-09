Brasil contabiliza 10 mil casos e 293 mortes de Covid-19 em 24 horas

No total, são 20.999.779 infecções e 586.851 mortes desde o início da pandemia

Neste domingo, o Brasil contabilizou 10.615 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 20.999.779 infecções desde o início da pandemia, em março de 2020. De acordo com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) neste mesmo período, foram 293 mortes, contabilizando 586.851. O Estado de São Paulo está em primeiro nas federações mais impactadas pela doença num total de 4.300.307 casos e 147.236 óbitos. Em seguida aparece Minas Gerais, com 2.096.295 infecções e 53.681 mortes. Em terceiro vêm o Paraná com 1.478.138 infecções e 38.079 mortes. Os Estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina e Rio de Janeiro também ultrapassaram o número de um milhão de casos.