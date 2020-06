Brasil tem 623 novas mortes pela Covid-19 e mais de 12 mil novos casos

Ananda Migliano/Estadão Conteúdo Hoje, a Organização Mundial da Saúde afirmou que o País ainda não atingiu o pico da pandemia



O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (1º) que o Brasil registrou mais 623 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 29.937 mortes. Foram confirmados mais 12.247 casos, chegando a 526.447 ocorrências desde o início da pandemia.

As notificações costumam ser menores aos finais de semana e às segundas-feiras, já que os municípios trabalham com equipes de saúde reduzidas.

Além disso, 211.080 pacientes estão recuperados da doença, e 285.430 em acompanhamento (54,2%). Hoje, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que o Brasil ainda não atingiu o pico da pandemia, e que foi um dos países com o maior aumento no número de casos entre domingo e segunda.

São Paulo se mantém líder nos números de casos e mortes, com 111.296 e 7.667, respectivamente. Depois, vem o Rio de Janeiro, com 54.530 ocorrências e 5.462 óbitos. Ceará figura em terceiro, com 50.504 casos e 3.188 mortes, seguido do Amazonas, com 41.774 casos e 2.071 mortes.