Brasil tem 1.188 mortes por Covid-19 nas últimas 24h; total passa de 20 mil

Foram 18.508 casos confirmados nas últimas 24 horas. Com os novos números para o período, o Brasil tem recorde de mortes e casos nesta quinta-feira (21)

Ananda Migliano/Estadão Conteúdo Pessoas usam máscaras para se proteger da infecção pelo novo coronavírus



O Ministério da Saúde atualizou os dados da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Segundo o boletim desta quinta-feira (21), o país tem 20.047 mortes por Covid-19 e 310.087 casos.

Nas últimas 24 horas, foram 1.188 mortes – o pior dia desde o início da pandemia. O Brasil passou, pela primeira vez, das mil mortes diárias nesta terça, quando eram 1.179 dentro deste período.

Foram 18.508 novos casos confirmados da Covid-19 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 6,5%.

O estado mais afetado é São Paulo, que ultrapassou 73 mil casos e tem 5.558 mortes até esta quinta. O Rio de Janeiro segue como o segundo estado mais afetado pela Covid-19, com 32.0.89 casos e mais de 3.400 mortes. Os estados do Ceará, Amazonas e Pernambuco também concentram mais de mil mortes cada.

Segundo a pasta, são mais de 125 mil pessoas curadas da Covid-19 desde o início do surto no Brasil.

Nesta quarta, o Ministério da Saúde passou a recomendar o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para os casos leves da doença atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Especialistas e a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmam que não há eficácia comprovada no uso do medicamento no tratamento da Covid-19.

Confira o avanço da Covid-19 nos estados: