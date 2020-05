Brasil tem 1.156 mortes por Covid-19 e mais de 26 mil novos casos em 24h

Total de mortes pela doença se aproxima de 27 mil. Casos confirmados são 438.238 nesta quinta-feira (28), segundo o Ministério da Saúde

Ananda Migliano/Estadão Conteúdo Pessoas usam máscara para se proteger do contágio pelo novo coronavírus no Brasil



O Ministério da Saúde atualizou os números da pandemia do novo coronavírus no país nesta quinta-feira (28). De acordo com a pasta, o Brasil tem 26.754 mortes por Covid-19 e 438.238 casos confirmados da doença.

Nas últimas 24 horas, foram 1.156 mortes e 26.417 novos casos – é o recorde no número de casos dentro deste período. São mais de 177 mil recuperados da doença e a taxa de letalidade está em 6,1%.

O estado de São Paulo é o mais afetado pela pandemia. Nesta quinta, um dia após anunciar o plano de reabertura gradual da economia, São Paulo bateu recorde de novos casos em 24h – foram 6.382. No total, o estado tem 95.865 casos e 6.980 mortes por Covid-19.

O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos e mortes. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, são 44.886 casos e 4.856 mortes. Os estados do Ceará, Amazonas e Pará também estão entre os mais afetados pelo vírus.

Confira o avanço da Covid-19 nos estados: