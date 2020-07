Brasil ultrapassa 80 mil mortes por Covid-19

Segundo o Ministério da Saúde, foram 632 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos sobe para 80.120; os casos confirmados estão em 2.118.646

EFE/ Sebastiao Moreira Brasil superou 80 mil mortes por Covid-19 nesta segunda-feira (20)



O Ministério da Saúde informou no início da noite desta segunda-feira (20) que o Brasil ultrapassou a marca de 80 mil mortes por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Agora, são 80.120 mortes, 632 aconteceram nas últimas 24 horas. Foram 20.257 casos confirmados no mesmo período e, com isso, são 2.118.646 milhões de casos em todo o território nacional.

O estado mais afetado pela pandemia é São Paulo, com 416.434 casos e se aproxima de 20 mil óbitos. Em seguida, o estado do Ceará com 147.566 casos e pouco mais de 7 mil mortes. Na sequência, aparece o Rio de Janeiro com mais de 12 mil mortes e 141.005 casos confirmados. Segundo a Pasta, o número de recuperados está em 1.409.202, destes mais de 600 mil estão em acompanhamento. Mais cedo, o governo de São Paulo informou que os testes com a CoronaVac, a potencial vacina produzida em parceria do laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan, começam nesta terça.

Confira a situação da pandemia nos estados: