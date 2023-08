Brasil e Japão chegam a acordo, e turistas estão isentos de visto para viagens de até 90 dias

Isenção terá validade inicial de três anos, e vigorará a partir de 30 de setembro de 2023

JAPAN POOL / POOL / AFP Ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi (à direita), cumprimenta o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira (à esquerda), durante sua reunião bilateral à margem da Cúpula dos Líderes do G7 em Hiroshima, em 19 de maio de 2023



O governo do Brasil e do Japão chegaram a um acordo para a isenção recíproca de vistos de até 90 dias para cidadãos dos dois países. Segundo o comunicado do Itamaraty, a isenção terá validade inicial de três anos, e vigorará a partir de 30 de setembro de 2023. Com a medida, turistas brasileiros e japoneses poderão visitar o Japão e o Brasil sem a necessidade de obtenção de vistos. No primeiro semestre deste ano, o Brasil havia informado que voltaria a exigir visto de turistas do Japão, Estados Unidos, Austrália e Canadá a partir de 1º de outubro, uma medida adotado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida só não passaria a vigorar se houvesse reciprocidade das outras nações. “A anunciada isenção contribuirá para o aprofundamento do intercâmbio humano e das relações entre os dois países no ano em que se comemoram os 115 anos da imigração japonesa no Brasil”, disse o Itamaraty em nota. O acordo entre os países decorre do anúncio do Primeiro-Ministro Fumio Kishida, por ocasião da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Japão em maio, na Cúpula do G7.