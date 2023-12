Brasil e Reino Unido firmam acordo para descarbonização da economia

Documento prevê criação de uma estrutura encarregada de desenvolver um programa de ações voltadas para o setor industrial

Divulgação/Palácio do Planalto Acordo entre Brasil e Reino Unido foi firmado neste sábado, 2



Neste sábado, 2, Brasil e Reino Unido assinaram um memorando de cooperação para projetos de apoio à descarbonização do setor industrial. A cerimônia de assinatura ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes, durante a COP 28, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. O documento foi assinado no Brasil pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e entregue à ministra de Segurança Energética e Net Zero do Reino Unido, Claire Coutinho. O secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, Rodrigo Rollemberg, representou o MDIC no ato da assinatura. O objetivo do memorando é fortalecer a capacidade do MDIC de identificar e combinar fontes de assistência internacional com projetos para apoiar a descarbonização do setor industrial brasileiro. Além disso, busca promover o desenvolvimento e a implantação de novas tecnologias limpas. A estrutura de cooperação foi denominada Hub de Descarbonização Industrial no Brasil (HDIB) e funcionará como um centro de articulação de parcerias internacionais interessadas na descarbonização do setor industrial. Isso inclui provedores de assistência técnica, doadores internacionais de financiamento climático, investidores privados e outras iniciativas industriais.

Claire Coutinho, representante britânica, destacou que os esforços do hub são parte do fortalecimento dos laços entre Brasil e Reino Unido em áreas como mercados de carbono, governança climática, instituições de pesquisa, empresas e investidores nos setores de energia, bioeconomia e agricultura. Ela expressou a esperança de que a parceria continue a crescer, baseada no respeito, diálogo, equilíbrio e interesses comuns, proporcionando benefícios para ambos os países e impulsionando a economia do futuro.