Brasil enfrenta sétima onda de calor com temperaturas extremas e alertas de incêndios

No interior do estado de São Paulo, temperaturas são ainda mais alarmantes, podendo atingir até 40°C

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Defesa Civil estadual emitiu um alerta máximo de incêndios para 48 cidades



A chegada da primavera trouxe consigo a sétima onda de calor do ano, elevando as temperaturas em diversas regiões do Brasil. Em São Paulo, a estação meteorológica do Alto de Santana registrou um recorde de 35,1°C. Para esta quarta-feira (25), a previsão é que os termômetros ultrapassem os 36°C, com um clima predominantemente seco e ensolarado, além de baixos níveis de umidade. A Defesa Civil de São Paulo declarou estado de atenção devido às altas temperaturas e à umidade do ar, que deve ficar em torno de 30% durante os períodos mais quentes do dia. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que níveis de umidade abaixo de 60% podem ser prejudiciais à saúde, aumentando os riscos de desidratação e outros problemas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No interior do estado, as temperaturas são ainda mais alarmantes, podendo atingir até 40°C. Em Valparaíso, por exemplo, foi registrado um impressionante 41°C. Em resposta a essa situação, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta máximo de incêndios para 48 cidades, uma medida necessária diante da gravidade do clima. Focos de incêndio ativos foram identificados em localidades como São José do Barreiro e Patrocínio Paulista. Diante desse cenário, as autoridades recomendam que a população mantenha a hidratação em dia, evite a exposição direta ao sol e não pratique atividades físicas ao ar livre entre 11h e 17h, quando o calor é mais intenso. Além disso, a Marinha do Brasil emitiu um alerta sobre a possibilidade de nevoeiros na faixa litorânea que se estende entre Santa Catarina e São Paulo, o que pode afetar a navegação na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane