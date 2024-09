São Paulo tem dia mais quente do ano com temperatura de batendo 35,1°C

Para a quarta-feira (24), a previsão é ainda mais alarmante, com a expectativa de que os termômetros cheguem a 36°C

LUIZ GOMES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Defesa Civil declarou alerta máximo para incêndios em 48 cidades do estado devi ao calor



São Paulo registrou nesta terça-feira (24) a temperatura mais alta do ano, alcançando 35,1°C, superando o recorde anterior de 34,7°C, que ocorreu em 16 de março. Para a quarta-feira (24), a previsão é ainda mais alarmante, com a expectativa de que os termômetros cheguem a 36°C. No noroeste do estado, Valparaíso se destacou ao registrar 41°C, a maior temperatura do estado. Meteorologistas estão emitindo alertas sobre a onda de calor que atinge a região, com temperaturas que estão 5°C acima da média por um período prolongado de pelo menos cinco dias. Essa situação é preocupante, especialmente em relação ao aumento das queimadas. Em resposta a essa crise, a Defesa Civil declarou alerta máximo para incêndios em 48 cidades do estado.

Atualmente, focos de incêndio estão ativos em locais como Cajuru e São José do Barreiro, onde helicópteros estão sendo utilizados para o combate às chamas. O alerta de emergência para o risco de incêndios se estende até quinta-feira, 26 de setembro. A umidade do ar em São Paulo caiu para alarmantes 13%, níveis que se aproximam dos encontrados no deserto do Saara. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a umidade ideal para a saúde humana seja superior a 60%.

A Defesa Civil também declarou estado de atenção devido à baixa umidade, que pode trazer riscos à saúde da população. No entanto, há esperança de que uma frente fria prevista para sexta-feira, 27 de setembro, traga chuvas e uma queda nas temperaturas, com máximas esperadas em torno de 29°C. Apesar disso, a previsão para a primavera indica que o estado de São Paulo deve continuar enfrentando temperaturas acima da média, com um clima predominantemente seco até meados de novembro.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA