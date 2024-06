Brasil expande mapa com 5,7 milhões de km² de área marítima

Área representa 40% do território brasileiro e é comparada à Amazônia Verde em termos de importância científica, riquezas e estratégias

Brasil solicita o reconhecimento internacional de uma área marítima que possibilita a expansão das águas jurisdicionais brasileiras para cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Essa área, conhecida como Amazônia Azul , é de grande importância para o país. O capitão de mar e guerra Rodrigo Carvalho, encarregado do planejamento espacial marinho do Brasil, explicou a relevância dessa solicitação em uma entrevista recente. Amazônia Azul representa 40% do território brasileiro e é comparada à Amazônia Verde em termos de importância científica, riquezas e estratégias. O pleito brasileiro na Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU deriva de uma convenção iniciada em 1973 e concluída em 1982, que permite aos estados costeiros definirem suas plataformas continentais. Desde 1989, o Brasil trabalha no Plano de Levantamento da Plataforma Continental (LEPAC) para estender sua zona econômica exclusiva de 3,5 milhões para 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A presença da Marinha na Amazônia Azul é crucial para a segurança e o comércio do país. Atualmente, 95% do comércio brasileiro flui pelo mar, e a Amazônia Azul permite ao Brasil acessar mercados globais. Além disso, a área é rica em recursos minerais essenciais para a transição energética e possui uma grande reserva de pescado, que contribui para a segurança alimentar. A biotecnologia também se beneficia das substâncias extraídas da Amazônia Azul, que são utilizadas na indústria, medicina e cosméticos. A área responde por 19% do PIB brasileiro e gera aproximadamente 25% dos empregos no país, direta ou indiretamente. A importância econômica da Amazônia Azul é inegável, e o reconhecimento internacional dessa área pode trazer ainda mais benefícios para o Brasil, fortalecendo sua posição no cenário global e garantindo a exploração sustentável de seus recursos.

