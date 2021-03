Brasil iniciará produção de vacina totalmente brasileira em junho, diz Bolsonaro

Segundo Bolsonaro, Ingrediente Farmacêutico Ativo, geralmente trazido da China, deve ser produzido em fábrica da Fiocruz ainda no primeiro semestre de 2021

REUTERS/Pilar Olivares/27/01/2021 IFA das vacinas da Fiocruz será produzido no Brasil



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 25, que o Brasil deve se tornar o quinto país no mundo a iniciar a própria fabricação de vacinas contra a Covid-19 no fim do primeiro semestre de 2021. “Daqui a três meses aproximadamente o Brasil deve começar a fabricar a vacina no Brasil, a fabricar desde o início dela, o IFA, tudo dela. Isso é fruto de uma Medida Provisória de dois bilhões de reais que foi assinada por mim em setembro do ano passado”, afirmou, se referindo a uma MP assinada quando Eduardo Pazuello ainda era ministro interino da pasta da Saúde e previa, além de tecnologia para desenvolvimento das primeiras vacinas com Ingrediente Farmacêutico Ativo importado, a adaptação de um complexo industrial da Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro para produção local do ingrediente. Após o término dos ajustes na fábrica da Fiocruz, o espaço deve ser visitado e certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As primeiras remessas da matéria prima devem ser produzidas em forma de teste e o ingrediente só deve ser utilizado oficialmente nos imunizantes administrados na população após receber todas as certificações sanitárias.

Hoje, o IFA que produz as vacinas da Fiocruz e do Instituto Butantan precisa ser trazido da China. Durante transmissão ao vivo, o presidente trouxe uma série de manchetes de jornais brasileiros que refletem dificuldades nas vacinações de outros países, como o Japão, para garantir que não há atrasos no país por culpa do Governo Federal. “Não é uma exclusividade do Brasil, não é atraso, é a quantidade de vacina. O mundo todo quer. Alguns acham que comprar vacina é pegar um avião aqui e ir lá fora, botar para dentro e trazer para cá. Não é isso, não tem vacina dessa forma disponível no mercado. Isso vem de projetos, de acordos que fizemos lá atrás e estão chegando aqui agora”, disse o presidente.