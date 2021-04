Brasil já vacinou 19,4 milhões de pessoas contra a Covid-19

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 337.874 doses de vacinas contra a doença; 5.389.211 habitantes já receberam as duas doses do imunizante

EFE/EPA/JUNG YEON-JE / Archivo Ao todo, o número de doses aplicadas é de 24.864.037



Nas últimas 24 horas, o Brasil aplicou 337.874 doses de vacinas contra a Covid-19, fazendo com que o total de brasileiros que já recebeu ao menos uma dose dos imunizantes seja de 19.474.826. O número representa 9,2% da população brasileira. Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa na noite deste domingo, 4. Dos 19,4 milhões de habitantes, 5.389.211 (2,55%) já receberam as duas doses do imunizante, sendo que 46.850 foram aplicadas nas últimas 24 horas. Ao todo, o número de doses aplicadas é de 24.864.037. Em números absolutos, São Paulo lidera a lista de Estados com mais doses aplicadas, com 4,79 milhões de aplicações. Já em termos proporcionais, a primeira posição pertence ao Mato Grosso do Sul, com 12,3% da população com ao menos uma dose recebida. A menor taxa é vista no Acre, onde apenas 5,56% da população já foi imunizada, mesmo que parcialmente.

*Com informações do Estadão Conteúdo