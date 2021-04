Brasil registra 31 mil casos e 1.240 mortes por Covid-19 em 24 horas

Dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim feita às 18h deste domingo, 4

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO País deve superar a marca de 13 milhões de infectados pelo novo coronavírus



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 31.359 novos casos e 1.240 novas mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o país se aproximou ainda mais da marca de 13 milhões de casos confirmados da doença, tendo, no momento, 12.984.956 infectados e 331.433 mortos. A média móvel de óbitos seguiu a tendência de sábado, 3, e caiu mais uma vez, indo de 2.806 para 2.747, seguindo abaixo da marca de 3 mil. A média móvel de casos também mostrou queda, indo para 64.324. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização e boletim publicada às 18h deste domingo, 4. Tais números fazem do Brasil a segunda nação mais atingida pela pandemia em termos absolutos, sendo superado apenas pelos Estados Unidos, que, segundo a Universidade Johns Hopkins, têm 30,7 milhões de casos e 554 mil óbitos até o momento. Os indicadores da Covid-19 no Brasil seguem mostrando o avanço da doença. A taxa de mortalidade voltou a subir, atingindo a marca de 157,7 a cada 100 mil habitantes, enquanto que a taxa de incidência foi para 6.179 a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade também subiu após algumas semanas de estabilidade, indo para 2,6%.