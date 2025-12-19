Brasil lançará primeiro foguete comercial nesta sexta; acompanhe ao vivo

Lançamento vai acontecer no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão; HANBIT-Nano marca a entrada no Brasil no mercado global de lançamentos espaciais

Divulgação Foguete HANBIT-Nano será laçado a partir de Alcãntara



O Brasil lançará às 21h30 desta sexta-feira (19) seu primeiro foguete comercial ao espaço. O lançamento vai acontecer no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão (MA). O foguete HANBIT-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, marca a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais. A missão, denominada Operação Spaceward, poderá ser acompanhada ao vivo na internet e conta com cerca de 400 profissionais, entre brasileiros e sul-coreanos.

A transmissão da decolagem será realizada pelo canal oficial da Innospace na plataforma YouTube.

Essa não é a primeira vez que a empresa tenta lançar o HANBIT-Nano. Inicialmente estava previsto para acontecer às 15h34, porém, segundo a empresa, um problema de energia ocorreu no local e precisou de um novo horário. Na quarta-feira (17), ele deveria ter sido lançado às 15h45, contudo, foi adiado após a detecção de uma anomalia.

Caso não ocorra nesta sexta, há uma janela aberta até segunda-feira (22), e toda a situação é observada pela Força Aérea Brasileira (FAB).

O HANBIT-Nano tem 21,8 metros de comprimento, 1,4 metros de diâmetro, e 20 toneladas, e tem como objetivo transportas cinco satélite e três dispositivos experimentais para a órbita baixa da Terra. Em 2023, a Innospace lançou, também do Centro de Lançamento de Alcântara, o primeiro foguete, de forma experimental.