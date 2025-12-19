Avião quebra em aeroporto de BH e fecha local por uma hora
Durante o pouso, o trem do lado esquerdo quebrou e a asa da aeronave se arrastou na pista; ninguém ficou ferido
Um avião sofreu um acidente nesta sexta-feira (19) no aeroporto da Pampulha, Belo Horizonte (MG). O modelo Beeachcraft King Air C90 fechou o local para pousos e decolagens por mais de uma hora. A aeronave, de matrícula PR-SJL, saiu de BH por volta das 11h30, rumo a Pará de Minas, porém, detectou um problema no trem de pouso ao se aproximar do destino e retornou à capital mineira, por volta das 12h38.
Durante o pouso, o trem do lado esquerdo quebrou e a asa do avião se arrastou na pista. Ninguém ficou ferido. O avião ficou parado na pista aguardando ser removida. O aeroporto só foi reaberto às 13h51. Segundo a CCR Aeroportos, que administra o local, a operação segue normalmente.
