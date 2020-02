Brasil tem nove casos suspeitos de coronavírus, diz Ministério da Saúde

Reprodução/Twitter Ministério da Saúde se reúne nesta quinta-feira com secretários estaduais e municipais de saúde



O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira, 6, o boletim que apontava o número de casos suspeitos de coronavírus no país. De 11 suspeitas na quarta-feira, 5, o Brasil tem agora nove casos em avaliação e nenhum confirmado.

O boletim foi divulgado durante uma reunião do Ministério com secretários estaduais e municipais de saúde de todo o país.

Os casos suspeitos estão em São Paulo (3), Rio Grande do Sul (3), Rio de Janeiro (1), Santa Catarina (1) e Minas Gerais (1). Até as 7h desta quinta-feira, 24 suspeitas já haviam sido descartadas.

Durante o encontro, o secretário de Vigilância em Saúde Wanderson Oliveira elogiou o rápido esclarecimento da maioria dos casos. “De ontem para hoje houve a redução de 11 para 8 [número mais tarde corrigido para 9] casos suspeitos do #novocoronavírus. Isso demonstra a capacidade dos laboratórios e centros de saúde do Brasil na resolução do problema”, destacou, em post compartilhado pelo Ministério nas redes sociais.

