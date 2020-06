Brasil registra 32 mil novos casos de Covid-19 e total vai a 772 mil

Entre ontem e hoje, foram 1.272 mortes pela doença

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo continua sendo o Estado que registra os maiores índices, 156.316 casos e 9.862 mortes



O Brasil registrou nesta quarta-feira (10) um segundo recorde no aumento de novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram 32.913, número menor apenas do que foi contabilizado no dia 30 de maio. Entre ontem e hoje, mais 1.272 pessoas morreram, elevando o total de óbitos para 39.680.

Já são 772.416 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no País. Destes, 407.341 (53%) estão em acompanhamento e 325.395 (42%) se recuperaram.

São Paulo continua sendo o Estado que registra os maiores índices, 156.316 casos e 9.862 mortes. Depois, vem o Rio de Janeiro, com 74.373 ocorrências e 7.138 óbitos, seguido de Ceará, com 71.402 casos e 4.480 mortes, e Pará, com 62.095 ocorrências e 3.927 óbitos.