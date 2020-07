Brasil registra 41 mil novos casos da Covid-19 e ultrapassa 81 mil mortes

País tem um total de 2.159.654 infecções pelo novo coronavírus; já são 1.465.970 pessoas recuperadas

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, 21, que o Brasil teve 41.008 novos casos da Covid-19, e 1.357 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, o País tem um total de 2.159.654 infecções pelo novo coronavírus e 81.487 óbitos. Já são 1.465.970 pessoas recuperadas, e 612.197 estão em acompanhamento (28,3%).

São Paulo continua na liderança dos números de casos e mortes, com 422.669 e 20.171, respectivamente. Depois, no número de ocorrências, vem o Ceará, com 148.986. No entanto, o Rio de Janeiro é o segundo estado a registrar o maior índice de mortes: 12.293 — são 145.121 infecções.

O Mato Grosso do Sul é, desde o início da pandemia, o estado que menos registrou casos e mortes, 17.386 e 248, respectivamente. Depois, vem o Acre, com 17.700 casos e 469 óbitos; e o Tocantins, com 18.354 infecções e 308 mortes.

A médica Stefania Teixeira Porto, de 27 anos, que atua no Hospital das Clínicas, foi a primeira voluntária a receber a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantã em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A profissional da saúde recebeu o imunizante na manhã desta terça-feira, 21, antes do anúncio oficial dos testes feito pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em entrevista coletiva.