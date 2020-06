Brasil tem 21 mil novos casos de Covid-19; mortes atingem 51 mil

O índice de letalidade é de 4,6%, e de mortalidade, 24,4

EFE/Sebastião Moreira São Paulo é o Estado com maior número de infecções pelo novo coronavírus, 221.973, com 12.634 mortes



O Brasil registrou nesta segunda-feira, 22, um aumento de 21.432 casos de Covid-19 e 654 mortes nas últimas 24 horas. Depois de bater a meta de 1 milhão de casos na semana passada, o País atingiu hoje 1.106.470 e 51.271 óbitos.

O índice de letalidade é de 4,6%, e de mortalidade, 24,4. Segundo dados do Ministério da Saúde, 571.649 (51,7%) já se recuperaram da doença.

São Paulo é o Estado com maior número de infecções pelo novo coronavírus, 221.973, com 12.634 mortes. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 97.572 casos e 8.933 óbitos; e o Ceará, com 94.158 confirmações e 5.604 mortes.

O chefe da Organização Mundial da Saúde alertou hoje que a propagação global do vírus está se acelerando depois de ser registrada, na última semana, uma alta diária de 150 mil novos casos. A Covid-19 já infectou mais de 8,8 milhões de pessoas e levou 464 mil pessoas ao óbito, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.