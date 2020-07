Brasil tem 23 mil novos casos da Covid-19; total de mortes é de 87 mil

Desde o início da pandemia, 1.667.667 pacientes já se recuperaram

Foram registradas nas últimas 24 horas no Brasil 614 mortes pela Covid-19 e 23.284 novos casos, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 27, pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total de mortes é de 87.618, e de ocorrências 2.442.375. Desse total, 1.667.667 (68,3%) já se recuperaram da doença, e 687.090 (28,1%) ainda estão em acompanhamento. Há ainda cerca de 3.833 mortes em investigação. Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número registrado diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentação dos bancos de dados pelas secretarias municipais e estaduais. Já às terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados aos fins de semana.

O Estado de São Paulo continua na liderança, com 487.654 casos do novo coronavírus e 21.676 mortes. Na semana entre os dias 19 e 25 de julho em relação a semana de 12 a 18 de julho, a queda de óbitos na capital foi de 27%. No interior, porém, a situação preocupa: o número de mortes pela Covid-19 aumentou 16%. O Ceará tem 162.429 casos confirmados da doença e 7.509 óbitos. Já o Rio de Janeiro atingiu o número de 157.834 casos da Covid-19 e 12.876 mortes. O estado que tem o menor número de mortes é o Mato Grosso do Sul, com 319 óbitos. Já o que tem o menor número de casos é o Acre, com 18.783.

Vacina

O governador de São Paulo, João Doria, disse hoje que a vacina contra o novo coronavírus produzida por um laboratório chinês, em parceria com o Instituto Butantan, poderá estar disponível para a população brasileira a partir de janeiro de 2021. Isso, segundo o governador, vai depender se os testes forem bem sucedidos. “Já no final do ano, não havendo intercorrências na terceira fase de testes, poderemos iniciar a produção da vacina em dezembro e imediatamente iniciar a vacinação de milhões de brasileiros”, disse Doria. No entanto, nem toda a população brasileira poderia ser vacinada em janeiro, já que a produção ainda seria insuficiente para vacinar todo mundo. A expectativa é que inicialmente sejam vacinadas 60 milhões de pessoas no país.