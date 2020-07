Interior de SP tem aumento de 16% nos óbitos por Covid-19; Estado tem queda de 4%

Na capital paulista, sob comando do prefeito Bruno Covas, a queda foi de 27%

EFE/Sebastião Moreira O Estado de São Paulo tem nesta segunda-feira (27) 487.654 casos confirmados de coronavírus e 21.676 óbitos



O governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou que o número de óbitos em todo o território caiu 4% na semana entre os dias 19 e 25 de julho em relação a semana de 12 a 18 de julho. Na capital paulista, sob comando do prefeito Bruno Covas e do secretário municipal de Saúde Edson Aparecido, a queda foi de 27%. No interior, porém, a situação preocupa: o número de mortes pela Covid-19 aumentou 16%.

O Estado de São Paulo tem nesta segunda-feira (27) 487.654 casos confirmados de coronavírus e 21.676 óbitos. A taxa de UTI no Estado está em 65,7% e na Grande São Paulo em 63,3%. Em relação ao número de internador, 5.668 estão em UTI e 7.924 em enfermarias.