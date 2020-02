Brasil tem oito casos suspeitos de coronavírus; nenhum foi confirmado

Testes para os repatriados da China deram negativo

EFE/EPA/JEROME FAVRE A OMS atualizou nesta terça o número de pessoas infectadas na China para 42.708, com 1.017 mortes



O Ministério da Saúde informou durante coletiva nesta terça-feira (11) que há oito casos suspeitos de coronavírus no Brasil; nenhum deles foi confirmado. As ocorrências suspeitas estão em: Minas Gerais (1), Paraná (1), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Sul (1) e São Paulo (3).

Foram descartados casos no Ceará (1), Minas Gerais (1), Paraná (2), Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Sul (8), Santa Catarina (4) e São Paulo (14). No total, foram 33 casos descartados, um a mais do que ontem.

Testes negativos

O diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, Júlio Croda, informou também que os testes do novo coronavírus nos brasileiros que vieram de Wuhan, na China, além de todos que acompanharam a Operação Regresso (que estão em quarentena), deram negativo para o vírus.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), comemorou os resultados pelo Twitter. “Deus estende a mão a quem precisa e a quem é solidário. Acabo de ser informado pelo Henrique Mandetta ministro da Saúde de que o exame de todos os 58 brasileiros em quarentena na base aérea de Anápolis tiveram resultados negativos!”, escreveu.

Mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou nesta terça o número de pessoas infectadas na China para 42.708, com 1.017 mortes. No resto do mundo, são 393 casos em 24 países e uma morte, nas Filipinas.

Em coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, representantes da entidade informaram que, entre esta terça e quarta, mais de 400 cientistas estarão reunidos na cidade para avaliar a situação da doença.