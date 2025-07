Brasil planeja expandir transporte público em 2,5 mil km nos próximos 30 anos

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, acredita que melhoria na infraestrutura de transporte é fundamental para o desenvolvimento urbano

Estudo aponta para construção de 323 km de metrô, 96 km de trens urbanos, além de 1.930 km de sistemas como BRT, VLT ou monotrilho, e 157 km de corredores de ônibus



Nos próximos 30 anos, o Brasil poderá ver um aumento significativo em suas redes de transporte público coletivo, com a previsão de expansão de 2,5 mil quilômetros. Essa extensão é mais do que o dobro da malha atual, que conta com 2.007 quilômetros. O Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, desenvolvido em parceria entre o BNDES e o Ministério das Cidades, aponta para a construção de 323 km de metrô, 96 km de trens urbanos, além de 1.930 km de sistemas como BRT, VLT ou monotrilho, e 157 km de corredores de ônibus.

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, ressaltou a importância desses investimentos para impulsionar a produtividade e estimular a economia nas grandes metrópoles. Ele acredita que a melhoria na infraestrutura de transporte é fundamental para o desenvolvimento urbano e a eficiência econômica das cidades brasileiras.

Por sua vez, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou que a prioridade das políticas públicas será a promoção de um transporte coletivo mais eficiente e sustentável. Essa abordagem visa não apenas a modernização do sistema, mas também a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, que dependem desse serviço diariamente.

Em um futuro próximo, um novo estudo elaborado pelo Ministério das Cidades e pelo BNDES irá apresentar detalhes sobre cerca de 200 projetos voltados para o transporte público coletivo. Esse levantamento incluirá estimativas de investimentos necessários e análises econômicas preliminares, contribuindo para um planejamento mais eficaz e direcionado.

