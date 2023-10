Padilha diz que quem apostar em falta de sintonia entre Lula e Haddad ‘vai perder dinheiro de novo’

Fala do ministro da articulação política é feita após presidente da República dizer que ‘dificilmente’ o governo cumprirá a meta de déficit zero em 2024

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre Padilha é o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula



O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse na manhã desta segunda-feira, 30, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em plena sintonia com a equipe econômica. “Quem continuar especulando que não tem sintonia entre o presidente Lula e a política econômica conduzida pelo ministro Fernando Haddad vai perder dinheiro de novo”, afirmou Padilha, responsável pela articulação política do governo. A declaração foi feita em coletiva de imprensa após reunião com Lula no Palácio do Planalto. Além de Padilha e Haddad, também estiveram presentes a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.

Durante café da manhã com jornalistas, realizado na sexta-feira, 27, Lula disse que dificilmente o governo federal vai cumprir a meta fiscal de déficit zero, defendida por Haddad, em 2024. “O que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para este país. Eu acho que, muitas vezes, o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad. Sei da minha disposição, mas quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque eu não quero fazer cortes em investimento de obras”, disse o presidente. Questionado se haverá mudança na meta, o ministro da Fazenda ponderou: “O que levei para o presidente são os cenários possíveis. O meu papel é buscar o equilíbrio fiscal, esse vai ser o meu papel até o final do meu mandato”.