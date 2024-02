Dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE nesta sexta, apontam o Estado do Rio de Janeiro como destaque para os templos; São Paulo lidera ranking da saúde

O Brasil possui mais estabelecimentos religiosos do que escolas e hospitais juntos. É o que apontam dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira, 2. Segundo os dados, o país conta com 579,8 mil espaços religiosos, enquanto os de ensino totalizam 264,4 mil e os de saúde somam 247,5 mil. No que diz respeito à religião, as cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro se destacam. Dos 10 municípios brasileiros com maior presença de estabelecimentos de religião em relação à população, 8 estão localizados no Estado. Itaboraí, localizada a 52 km da capital fluminense, possui a maior presença de estabelecimentos religiosos em relação à população, com 1 para cada 158 pessoas. Ao todo, o município soma 1.423 espaços religiosos e uma população de 224,3 mil habitantes. Por sua vez, Magé e Nova Iguaçu, também na região metropolitana do Rio, ocupam a segunda e terceira posição no ranking, respectivamente. Magé possui um estabelecimento religioso para cada grupo de 161 pessoas, enquanto Nova Iguaçu, um para cada grupo de 188 habitantes.

Já a cidade catarinense de Blumenau é a que possui a menor proporção, com um templo para cada grupo de 1.069 habitantes. No que se refere aos hospitais, os municípios paulistas lideram o ranking. Das 10 cidades com maior presença desses endereços em relação à população, 9 estão em São Paulo. Presidente Prudente é a cidade com a maior proporção, com um estabelecimento para cada grupo de 358 pessoas. Já São José de Ribamar, no Maranhão, é o município com menor presença de estabelecimentos de saúde, com um endereço desse tipo para cada grupo de 3.176 habitantes. Em relação aos estabelecimentos de ensino, Santarém, no Pará, é a cidade com maior proporção entre os municípios com mais de 200 mil habitantes. A relação é de um endereço para cada grupo de 547 habitantes. Mauá, na região metropolitana de São Paulo, é a cidade com menor presença de estabelecimentos de ensino entre as cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. O município conta com um endereço desse tipo para cada grupo de 1.826 habitantes.

