Prefeitura do Rio de Janeiro proíbe uso de celulares nas escolas municipais

A Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu um decreto nesta sexta-feira, 2, que proíbe o uso de celulares nas escolas da rede municipal. De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Eduardo Paes, os dispositivos só poderão ser utilizados antes da primeira aula e após a última, com exceção de casos especiais, incluindo proibição nos intervalos entre as aulas e no recreio. A decisão também orienta que os celulares e outros dispositivos eletrônicos sejam guardados na mochila ou bolsa do aluno, desligados ou no modo silencioso e sem vibração. Caso haja desrespeito à proibição, os professores estão autorizados a advertir os alunos e restringir o uso dos dispositivos em sala de aula.

Por sua vez, alunos com deficiência ou condições de saúde que necessitam desses dispositivos para monitoramento ou auxílio também estão autorizados a mantê-los em funcionamento na escola. Além disso, o uso dos celulares pode ser liberado quando a cidade estiver classificada nos estágios operacionais 3, 4 e 5 pelo Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Antes de publicar o decreto, a Secretaria Municipal de Educação realizou uma consulta pública sobre a proibição, que recebeu mais de 10 mil contribuições. Segundo a secretaria, 83% das respostas foram favoráveis à proibição, 6% foram contrárias e 11% foram parcialmente favoráveis.

