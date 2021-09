Brasil recebe a maior remessa de vacinas da Pfizer com 5,1 milhões de doses

Os dois primeiros lotes do imunizante contra a Covid-19 já desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, somando mais de 2,4 milhões de vacinas já entregues

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vacina da Pfizer é a única usada na imunização de adolescentes e, agora, deve substituir a AstraZeneca em cidades onde há falta do imunizante



O Ministério da Saúde recebe neste domingo, 12, quatro novos lotes de vacinas da Pfizer contra a Covid-19. Ao todo, as remessas devem somar 5,1 milhões de doses, a maior entrega feita pela farmacêutica americana ao país. O primeiro lote dos imunizantes chegou durante a madrugada no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, trazendo 1,3 milhões de unidades da vacina; enquanto o segundo chegou por volta das 10h30, com mais de 1,1 milhão de doses. Agora, a expectativa é que os próximos voos desembarquem no período da tarde, trazendo 1,1 milhão e 1,5 milhão de doses, respectivamente. A Pfizer já entregou ao governo federal cerca de 67 milhões das 100 milhões de vacinas referentes ao primeiro contrato assinado, que deve ser finalizado ainda em setembro. As novas entregas pela farmacêutica acontecem em meio à alta demanda pelo imunizante. Além de ser usado para a vacinação regular de primeira e segunda dose de adultos, o composto da Pfizer é o único utilizado na imunização de adolescentes e, a partir desta semana, deve substituir a AstraZeneca em cidades onde não há estoque para a segunda dose. A vacina da Pfizer também será, preferencialmente, usada na campanha da terceira dose no Brasil, que começa oficialmente na quarta-feira, 15.