Brasil recebe material biológico para desenvolver vacina contra varíola dos macacos

Raphaella Dias/MCTI Material biológico chegou ao Brasil nesta segunda-feira, 5, para iniciar o desenvolvimento da vacina



O material biológico necessário para desenvolver uma vacina contra a varíola dos macacos chegou, nesta segunda-feira, 5, ao Brasil. O produto foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde (National Institutes of Health), agência de pesquisa médica dos Estados Unidos, para Centro de Tecnologia de Vacinas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os trabalhos, que visam desenvolver o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), que é a matéria-prima para produção de vacinas, serão realizados em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Biomanguinhos). A iniciativa é uma das ações definidas como prioritária pelos pesquisadores brasileiros que integram a CâmaraPOX Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). A varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo ou íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Além de contato, a transmissão também ocorre por meio de objetos, tecidos e superfícies que foram utilizadas pela pessoa infectada.