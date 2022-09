Metroviários de São Paulo adiam greve para a próxima semana

Nova audiência foi marcada para a próxima segunda-feira, 12, na qual a categoria decidirá a deliberação ou não da greve

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Metroviários reivindicam a falta do pagamento dos "steps", que deveriam ter sido feitos na última semana



O Sindicato dos Metroviários de São Paulo decidiram, nesta segunda-feira, 5, adiar a greve prevista para esta terça-feira, 6. Isso porque o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) propôs aos trabalhadores uma “cláusula de paz”, com manutenção apenas do estado de greve, sem paralisação. A decisão ocorreu durante assembleia. Parte da categoria reivindica a falta do pagamento dos “steps”, que deveriam ter sido feitos na última semana. Os steps são pagamentos de 5% incorporados ao salário para diminuir a diferença salarial entre os profissionais. De acordo com os metroviários, existem inúmeros profissionais que exercem o mesmo cargo, mas não recebem o mesmo salário. De acordo com o sindicato, o TRT indicou ao Metrô que irá pagar os steps aos profissionais. Na semana passada, o sindicato decidiu estabelecer estado de greve devido ao não pagamento dos steps. Na oportunidade, também foi aprovada uma “declaração” para a sociedade sobre a retirada de operadores de trem (OTs) do monotrilho do metrô. “A presença OT nos trens é a última camada de segurança que o sistema possui para que não ocorra nenhum incidente e uma possível tragédia. Diante disso, a categoria vai se empenhar em uma forte luta junto à população de toda a região atendida pelo monotrilho para impedir a retirada dos OTs”, informou o Sindicato dos Metroviários por meio de nota. Agora, uma nova audiência foi marcada para a próxima segunda-feira, 12, na qual a categoria decidirá a deliberação ou não da greve.