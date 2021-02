Brasil regista 23 mil casos e 636 novas mortes por Covid-19

Em relação aos dias anteriores, todos os indicadores mantiveram suas tendências. A taxa de letalidade da doença ficou estável em 2,4%. A taxa de mortalidade da doença continuou crescendo, atingindo a marca de 110,5 a cada 100 mil habitantes. Outro índice que mostrou um aumento foi a taxa de incidência da Covid-19 no Brasil, que chegou a 4.543,5 a cada 100 mil. Com 1.851.776 casos e 54.663 mortos, São Paulo segue sendo o estado mais atingido pela pandemia. Os números foram registrados em meio à vacinação contra a Covid-19. No momento, estão sendo utilizadas as vacinas de Oxford e a Coronavac , produzida em parceria com o Instituto Butantan . A Sputnik V, da Rússia, está tentando conseguir a autorização para uso emergencial. Na capital paulista, idosos com mais de 90 anos de idade começaram a ser imunizados na última sexta-feira