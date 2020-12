Brasil registra 1.074 mortes por Covid-19 e chega a terceiro dia seguido com mais de mil óbitos

País é o segundo com mais mortes causadas pela doença e o terceiro com mais infectados pelo novo coronavírus

País se aproxima das 200 mil mortes pela Covid-19.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.074 mortes causadas pela Covid-19, aumentando o total de vítimas fatais para 194.949, sendo essa a segunda maior quantidade de óbitos causados pela doença no mundo. No mesmo período, foram registrados 56.773 casos da doença, aumentando o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) para 7.675.973, o que torna o Brasil o terceiro país com mais casos. Com isso, o Brasil chegou ao terceiro dia seguido registrando mais de mil mortes. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de um boletim publicado às 18h desta quinta-feira, 31.

Após a atualização, a taxa de letalidade da doença permaneceu em 2,5%, enquanto que a taxa de mortalidade da Covid-19 no Brasil aumentou para 92,8 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de incidência da doença seguiu a tendência de alta e chegou 3.625,7 a cada 100 mil habitantes. O boletim, que é o último de 2020, mostra que São Paulo segue sendo o estado mais atingido pela pandemia, com 1.462.297 casos e 46.717 vítimas fatais. Por outro lado o Acre é o estado com menos casos (41.620) e Roraima é a unidade federativa com menos vítimas fatais (781).