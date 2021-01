Brasil registra 1.119 mortes e quase 60 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas

País, que ultrapassou marca dos 9 milhões de contaminados na quinta-feira, 28, tem mais de 222 mil óbitos pela Covid-19 registrados desde o início da pandemia

EFE/Antonio Lacerda Brasil teve 1.119 novos infectados nas últimas 24 horas



O Brasil registrou novas 1.119 mortes e 59.826 contaminados pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 29, pelo Ministério da Saúde. Agora, o país acumula 222.666 óbitos e 9.118.513 casos confirmados desde o início da pandemia. Desses, 7.960.643 são considerados como recuperados e 935.204 estão em acompanhamento pelas secretarias de Saúde estaduais. São Paulo, o estado mais populoso do país, continua liderando o número de casos e óbitos causados pela doença, com 1.759.957 infectados e 52.722 vítimas fatais. A maior taxa de mortalidade, porém, é registrada no estado do Amazonas, que tem 188 óbitos a cada 100 mil habitantes.