Brasil registra 1.139 mortes por Covid-19 e total se aproxima de 400 mil

EFE / Raphael Alves Em meio à colapso, Manaus enterrou corpos nas mesmas valas comuns



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.139 mortes por Covid-19, fazendo com que o total de óbitos se aproximasse de 400 mil. No momento, o país soma 393.936 vítimas fatais registradas desde o início da pandemia, em março de 2020. No mesmo período, foram contabilizados 28.636 novos casos, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes para 14.369.423. A média móvel de mortes pela doença nos últimos sete dias caiu para 2.465, assim como a média diária de casos, que foi para 58.533. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim realizada às 18h desta segunda-feira, 26.