Brasil registra 1.212 mortes e mais de 49 mil casos de Covid-19 em 24 horas

Número total de mortos já passa dos 110 mil e de infectados é superior a 3.450.000; no entanto, estudo apontou queda na taxa de contaminação no país

Mortos por Covid-19 no Brasil passam de 110 mil



O Ministério da Saúde atualizou os dados da Covid-19 no Brasil. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.212 mortes, contabilizando assim um total de 111. 100 óbitos pelo novo coronavírus, patógeno que causa a doença respiratória. No mesmo período de análise o número de casos foi de 49.298, totalizando 3.456.652 de casos confirmados. O índice de letalidade está em 3,2% e a mortalidade em 52,9. O número de pacientes recuperados é de 2.615.254, sendo que outros 730.298 estão em acompanhamento médico.

São Paulo segue como o primeiro no número de infecções. Em anúncio feito pela Secretaria Estadual de Saúde, foi informado que nas últimas 24 horas o estado contabilizou 9.847 novos casos e totaliza 721.377; já o número de mortos de terça para quarta foi de 276, contabilizando no total 27.591 óbitos. A Bahia é o segundo estado com mais infectados: 224.659 casos confirmados e 4.611 mortes. Em terceiro vem o Rio de Janeiro com 202.993 casos e 14.913 mortes, sendo o segundo maior número no país.

Nessa quarta-feira, 19, saiu um levantamento do centro de controle de epidemias do Imperial College indicando que a taxa de contaminação no Brasil tem diminuído nas últimas semanas. Segundo os dados divulgados essa taxa está em 0,98, ou seja, cada 100 pessoas contaminadas infectam outras 98. Os dados foram verificados no início dessa semana. Em julho, a mesma taxa estava em 1,01, situação definida como “fora de controle”. O resultado da pesquisa deixa o Brasil fora da zona vermelha pela primeira vez depois de 16 semanas consecutivas de taxa de transmissão acima de 1.