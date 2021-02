Brasil registra 1.212 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas

País aumentou o número de infectados pelo novo coronavírus e suas variantes para 10.139.148; no total, o número de vítimas da doença é de 245.977

MARCELO CHELLO/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/02/2021 Brasil é o terceiro país com mais casos de coronavírus no mundo



O Ministério da Saúde divulgou neste sábado, 20, 57.472 novos casos e 1.212 óbitos por or Covid-19. Com isso, o país aumentou o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes para 10.139.148. No total, o número de vítimas da doença é de 245.977. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim atualizado às 18h deste sábado. Mais uma vez, os indicadores do avanço da Covid-19 no Brasil seguiram as tendências apresentadas nas últimas semanas. A taxa de letalidade segue estável em 2,4%. Já a taxa de mortalidade da doença segue mostrando aumentos, chegando à marca de 117 a cada 100 mil habitantes. Por fim, a taxa de incidência da Covid-19 segue aumentando, atingindo o patamar de 4.824,8 a cada 100 mil habitantes.