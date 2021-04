Brasil registra 1.347 mortes por Covid-19 em 24 horas e total se aproxima dos 375 mil

No mesmo período, foram contabilizados 30.624 novos casos da doença, fazendo com que o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes seja de 13.973.965

EFE / Raphael Alves Em meio à colapso, Manaus enterrou corpos nas mesmas valas comuns



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.347 mortes causadas pela Covid-19, fazendo com que o total de óbitos se aproxime da marca de 375 mil. No momento, o número de vítimas fatais da doença é de 374.682. No mesmo período, foram contabilizados 30.624 novos casos da doença, fazendo com que o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes seja de 13.973.965, se aproximando ainda mais da marca de 14 milhões. A média móvel de mortes pausadas pela doença caiu para 2.866, assim como a média de casos diários da Covid-19, que foi para 65.127. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim realizada às 18h desta segunda-feira, 19.

Os indicadores da doença seguem mostrando o avanço da pandemia no Brasil. A taxa de mortalidade da Covid-19 aumentou para 178,3 a cada 100 mil habitantes, assim como a taxa de incidência, que foi para 6.649,5 a cada 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade seguiu estável em 2,7%. Em termos proporcionais, o Amazonas detém a maior taxa de mortalidade (299,1 a cada 100 mil habitantes) enquanto que Roraima é o estado com maior taxa de incidência (15.483 a cada 100 mil habitantes). Em números absolutos, São Paulo é o Estado mais atingido pela pandemia, com 2.750.300 casos e 88.528 mortes.