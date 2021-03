Brasil registra 1.660 novas mortes por Covid-19; total é de 313 mil

No mesmo período, foram contabilizados quase 39 mil novos casos, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus para 12.573.615

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO -14/01/2021 Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.660 novas mortes causadas pela Covid-19, o que elevou o total de vítimas fatais para 313.866. No mesmo período, foram contabilizados 38.927 casos, aumentando o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) para 12.573.615. Com isso, o Brasil segue sendo o segundo país mais afetado pela pandemia, sendo superado apenas pelos Estados Unidos, que somam 30,3 milhões de casos e 549 mil mortos segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim realizada às 18h desta segunda-feira, 29. Os indicadores da doença seguem mostrando o avanço da Covid-19 no país. A taxa de mortalidade no país aumentou para 149,4 a cada 100 mil habitantes. Já a taxa de incidência foi para 5.983,2 a cada 100 mil habitantes. Em números absolutos, São Paulo é o Estado mais afetado, com 2.425.320 casos e 72.283 mortes. Já em números relativos, o Amazonas ocupa o primeiro lugar do ranking da taxa de mortalidade (288,9) enquanto que Roraima é o Estado com a maior incidência (14.719,3).