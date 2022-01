Brasil registra 112 mil novos casos de Covid-19 e atinge maior média móvel desde junho

Por outro lado, 251 mortes ocorreram, e média móvel de vidas perdidas tem crescido lentamente

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Média móvel de novos casos tem crescido a uma velocidade altíssima



O Brasil registrou 112.286 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O número segue em tendência de alta, com a média móvel nos últimos sete dias chegando a 68.140 novos casos – na quinta, era de 61.141. A última vez que esteve tão alta foi em 28 de junho de 2021, quando 68.796 casos foram detectados. A média de mortes, por outro lado, está crescendo, mas num ritmo mais lento: foram 254 nas últimas 24 horas, alcançando 139 na média móvel – na quinta, eram 131 mortes diárias. A situação ocorre por causa do espalhamento da variante ômicron, mais transmissível que as outras cepas, mas que tende a causar infecções menos severas. Contudo, pelo volume de novos casos, ainda pode levar a muita gente hospitalizada e um aumento no número de mortes. Até agora, 620.796 mil brasileiros perderam a vida durante a pandemia e 22.927.203 casos foram detectados.