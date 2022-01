Sergio Moro diz que testou positivo para Covid-19

Ex-juiz afirmou que tomou as três doses da vacina e está sem sintomas da doença

Kleber Gonçalves/Futura Press/Estadão Conteúdo Sergio Moro testou positivo para Covid-19



O ex-ministro da Justiça e pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos) informou nesta sexta-feira, 14, que testou positivo para a Covid-19. O ex-juiz disse que tomou as três doses da vacina e está assintomático. Ele também afirmou que ficará em isolamento e terá que remarcar alguns compromissos da agenda. “Testei positivo para a Covid. Como havia tomado as três doses de vacina, estou sem sintomas. Vou cumprir os protocolos de isolamento e, por isso, alguns compromissos marcados terão que ser reagendados. A saúde de todos, sempre, em primeiro lugar. Cuidem-se!”, escreveu em sua conta do Twitter.