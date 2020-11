Brasil registra 13 mil casos e 216 novas mortes por Covid-19

Com os dados, número de infectados desde o começo da pandemia vai para 5.876.464; quantidade de vítimas fatais é de 166.014

REUTERS/Pilar Olivares Vivendo uma alta no número de internações, São Paulo é o estado mais atingido pela pandemia



O Brasil registrou 13.371 novos casos e 216 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com as novas informações, o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) desde o início da pandemia é de 5.876.464. A quantidade de vítimas fatais da Covid-19, por sua vez, cresceu para 166.014 com as novas informações. Os dados foram atualizados através de um boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) publicado às 18h desta segunda-feira, 16.

Com isso, a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil está em 2,8%, enquanto que a taxa de mortalidade é de 79 para cada 100 mil habitantes. Vivendo uma alta no número de internações, São Paulo é o estado mais atingido pela pandemia, com 1.169.377 casos e 40.576 mortes causadas pela doença. O Acre segue sendo o estado com menos casos (33.295) e Roraima é a unidade federativa com menos mortes pela doença (706). O governo do Estado de São Paulo anunciou hoje que a última semana epidemiológica se manteve estável em relação à anterior quanto ao número de novos casos (3.664) e óbitos por Covid-19 (88), mas registrou uma alta de 18% nas internações — de 859 para 1.009.