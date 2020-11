Eliminatórias: Com Covid-19, Luis Suárez desfalcará Uruguai contra o Brasil

Associação Uruguaia de Futebol anunciou nesta segunda-feira que o atacante do Atlético de Madrid testou positivo para a doença e foi dispensado da concentração

O atacante Luis Suárez está fora do jogo entre Uruguai e Brasil, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Em comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira, 16, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) revelou que o jogador do Atlético de Madrid testou positivo para o novo coronavírus e já deixou a concentração da equipe, em Montevidéu, para evitar o risco de contágio. Além de Suárez, a AUF confirmou que a delegação teve outros casos: o goleiro reserva Rodrigo Muñoz e o assessor de imprensa Matias Faral. No domingo, o lateral-esquerdo Matías Viña, que é do Palmeiras, também foi diagnosticado com a doença. Todos estão com sintomas leves e têm recebido os cuidados do departamento médico.

O Brasil também teve casos recentes de Covid-19 que desfalcaram a seleção de Tite antes mesmo da apresentação. O volante Casemiro e Eder Militão foram cortados da lista por testarem positivo antes da viagem. Gabriel Menino e Alex Telles testaram positivo depois que se encontraram com o grupo e tiveram que deixar a delegação da Granja Comary, em Teresópolis. A partida de amanhã será um desafio para o Brasil. Caso vença, será a melhor campanha do país no início das Eliminatórias (4 vitórias em 4 jogos).

O Uruguai vem de vitória por 3 a 0 sobre a Colômbia, em Barranquilla. Antes desse confronto, porém, a equipe treinada pelo técnico Óscar Tabárez venceu o Chile dentro de casa por 2 a 1, mas perdeu para o Equador por 4 a 2, em Quito. A equipe está em quarto lugar na tabela de classificação para a próxima Copa do Mundo. Sem Suárez, Tabárez deve apostar em Jonathan Rodríguez, do mexicano Cruz Azul, como companheiro de ataque da Cavani.

