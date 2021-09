Brasil registra 14 mil casos de Covid-19 em 24 horas e se aproxima dos 21 milhões

No mesmo período foram 712 novas mortes, totalizando em 586.558 desde o início da pandemia

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO São quase 600 mil mortes registradas no Brasil



Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 14.314 casos da Covid-19, totalizando 20.989.164 desde o início da pandemia, em março de 2020. No mesmo período, foram 712 novas mortes, chegando ao número de 586.558, segundo levantamento deste sábado, 11, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O Estado de São Paulo segue em primeiro no ranking das federações mais atingidas pela doença. Até agora foram 4.299.629 contaminações e 147.198 óbitos. Em seguida aparece Minas Gerais com 2.094.900 casos e 53.611 mortes. Os dados apontam que o país hoje enfrenta uma taxa de letalidade de 2,8% e mortalidade de 279,1 para cada 100 mil habitantes. No vacinômetro do Ministério da Saúde, estão registradas 205.866.758 doses aplicadas em todo o país.