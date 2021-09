Polícia Militar faz operação em favela de Belford Roxo onde crianças desapareceram

Ação na Comunidade do Castelar resultou na prisão de dois homens e apreensão de arma e drogas

Divulgação/ PMRJ Policiais apreenderam pistola, drogas e rádios transmissores na ação



Na manhã deste sábado, 11, a Polícia Militar do Rio de Janeiro fez uma grande operação na Comunidade do Castelar, no bairro Piam, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, dois dias após anunciar que traficantes estão por trás do desaparecimento e morte dos meninos Alexandre da Silva, de 11 anos, Fernando Henrique, de 12, e Lucas Matheus, de 9, que desapareceram em dezembro de 2020. De acordo com a coorporação, eles foram mortos por roubarem um passarinho. Nas redes sociais da PM, foi informado que o grupo que subiu a Comunidade era formado por policias dos 39º Batalhão, 21º, 24º e 34º BPM. O objetivo da operação era desmobilizar o tráfico local. Durante a ação, um homem com mandado de prisão em aberto foi preso com entorpecentes e um rádio transmissor em um dos acessos ao Morro do Castelar. O 39º BPM também prendeu um criminoso e feriu outro em uma troca de tiros. Foram apreendidos uma pistola, drogas e outro rádio transmissor.