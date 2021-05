Brasil registra 2.165 mortes por Covid-19 e total se aproxima de 420 mil

Também foram contabilizados 78.886 novos casos da doença, fazendo com que o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes suba para 15.082.449

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.165 mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de vítimas fatais desde o início da pandemia, em março de 2020, se aproximou de 420 mil, sendo que, no momento, o país tem 419.114 óbitos confirmados. No mesmo período, foram contabilizados 78.886 novos casos da doença, fazendo com que o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes suba para 15.082.449. A média móvel de mortes pela doença nos últimos sete dias caiu novamente, chegando a 2.190. Já a média de casos diários apresentou um leve aumento, chegando a 60.491. Em números absolutos, São Paulo segue sendo o Estado mais atingido pela Covid-19, com 2.984.182 casos e 99.989 mortes causadas pela doença. Em termos proporcionais, o Amazonas detém a maior taxa de mortalidade (306,8 a cada 100 mil habitantes) enquanto que Roraima tem a maior taxa de incidência (16.163,6 a cada 100 mil habitantes). Os novos dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) através de atualização do boletim informativo realizada às 18h desta sexta-feira, 7.