Covid-19: Em São Paulo, mais de 400 mil pessoas perdem prazo da segunda dose da vacinação

O Governo de São Paulo emitiu um alerta nesta sexta-feira, 7, pedindo que compareçam aos postos de vacinação as mais de 400 mil pessoas que tomaram a primeira dose das vacinas contra a Covid-19, mas perderam o prazo para a segunda dose dos imunizantes. No Estado, existem 400.958 pessoas que já passaram pela primeira etapa de imunização, mas ainda precisam completar o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose, segundo os dados consolidados até esta quinta-feira, 6. Considerando o total de cidadãos que se enquadram nestes públicos, cerca de metade reside na Grande São Paulo, onde 196.169 pessoas perderam o prazo da segunda dose das vacinas. Além disso, entre os 400.985 indivíduos que não compareceram à segunda aplicação, 299.205 tomaram a CoronaVac e 101.753 a vacina da AstraZeneca. Para o imunizante produzido pelo Instituto Butantan, é recomendado o intervalo de até 28 semanas entre a aplicação da primeira e da segunda dose. Já para a vacina da Fiocruz, o espaçamento entre as aplicações deve ser de até 12 semanas.