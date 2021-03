Brasil registra 2.724 novas mortes por Covid-19 em 24 h e se aproxima de 288 mil óbitos

Taxa de mortalidade nacional é de 136,8 óbitos para cada 100 mil habitantes; São Paulo lidera, com 66.178 vítimas fatais

Marcelo Fonseca/Estadão Conteúdo País se aproxima das 290 mil mortes pela Covid-19



O Brasil registrou nesta quinta-feira, 18, 2.724 novas mortes e 86.982 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Segundo dados do Ministério da Saúde, com os dados atualizados nesta quinta, o país alcança a marca de 287.499 óbitos e 11.780.820 casos detectados desde o início da pandemia, há mais de um ano. Dos casos diagnosticados no país, 10.339.432 são considerados como recuperados e 1.153.889 estão em acompanhamento. O Estado com maior número de óbitos, que também é o mais populoso do Brasil, é São Paulo, com 66.178 vítimas fatais. Ele é seguido pelo Rio de Janeiro, que tem 34.742 mortes confirmadas pela doença. A taxa de mortalidade atual do país é de 136,8 óbitos a cada 100 mil habitantes e o estado que lidera esses números é o Amazonas, que tem mais do que o dobro da média nacional, com 282,5 óbitos a cada 100 mil moradores.